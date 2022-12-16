Об этом сообщает The Sofia Globe.

Решение было одобрено 166 голосами, 48 депутатов выступили против. В частности, против голосовала Болгарская социалистическая партия (БСП) и пророссийская партия "Возрождение". Социалисты призвали президента Румена Радева наложить вето.

На прошлой неделе депутаты проголосовали за утверждение списка вооружений, которые должны предоставить Украине. Список был засекречен.

Решение утверждает предложение, внесенное правительством Болгарии в ноябре, о предоставлении Украине военной помощи.

Глава министерства обороны Димитар Стоянов заявил, что Болгария не в состоянии поставить тяжелое вооружение Украине, а только стрелковое оружие и боеприпасы.

Стоянов сказал, что список засекречен, поскольку содержит информацию о всех вооружениях Болгарии.

Он отметил, что ни одна страна не раскрывает полную информацию об оружии, которое она отправляет в Украину.

Напомним, 3 ноября Народное собрание (парламент) Болгарии поддержало резолюцию о поставках Украине военной и технической помощи.

2 декабря Болгария заявила о намерении передать Украине стрелковое оружие и "некоторые боеприпасы", но не танки.

9 декабря Болгария согласовала первый пакет военной помощи Украине, в нем легкое вооружение и боеприпасы.

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