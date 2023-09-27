Парламент Болгарии поддержал предоставление Украине непригодных для эксплуатации ракет С-300
В среду, 27 сентября, болгарский парламент поддержал предоставление Украине непригодных для эксплуатации ракет С-300
Об этом сообщает The Sofia Globe.
Болгарские парламентарии провели закрытое заседание, на котором и приняли решение передать Украине ракеты для нуждающихся в ремонте зенитно-ракетных систем С-300. В пакет помощи также вошли боеприпасы для автоматического стрелкового оружия, в которых болгарская армия уже не нуждается.
Официальные результаты голосования еще не разглашались. Журналисты получили информацию от депутата Деляна Пеевского, который сообщил, что решение было одобрено. В то же время известно, что прокремлевская партия "Узраждане" выступила против.
- 14 июля Болгария впервые официально объявила о передаче тяжелого вооружения Украине. Это самый разовый пакет военной помощи от страны.
- 26 сентября комитет по обороне Национальной ассамблеи Болгарии поддержал решение о предоставлении Украине непригодных для эксплуатации ракет для комплексов С-300.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.5 Покупка 37.5Продажа 38.21
- EUR Покупка 39.98Продажа 40.95
- Актуальное
- Важное