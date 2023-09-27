Парламент Болгарии поддержал предоставление Украине непригодных для эксплуатации ракет С-300

Об этом сообщает The Sofia Globe.

Болгарские парламентарии провели закрытое заседание, на котором и приняли решение передать Украине ракеты для нуждающихся в ремонте зенитно-ракетных систем С-300. В пакет помощи также вошли боеприпасы для автоматического стрелкового оружия, в которых болгарская армия уже не нуждается.

Официальные результаты голосования еще не разглашались. Журналисты получили информацию от депутата Деляна Пеевского, который сообщил, что решение было одобрено. В то же время известно, что прокремлевская партия "Узраждане" выступила против.