Парламент Болгарии одобрил передачу Украине большой партии бронетранспортеров
Парламент Болгарии в пятницу, 21 июля, после долгих дебатов поддержал поставку Украине партии бронетранспортеров из хранилищ МВД
Об этом информирует BGNES .
За соответствующее решение проголосовали 142 депутата.
Отмечается, что техника будет передана со складов болгарского МВД. Выводы минобороны свидетельствуют о том, что обороноспособность страны от этого не пострадает.
Также прозвучало предложение о проведении учений украинских военных на бронетранспортерах в Болгарии.
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