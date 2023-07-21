Об этом информирует BGNES .

За соответствующее решение проголосовали 142 депутата.

Отмечается, что техника будет передана со складов болгарского МВД. Выводы минобороны свидетельствуют о том, что обороноспособность страны от этого не пострадает.

Также прозвучало предложение о проведении учений украинских военных на бронетранспортерах в Болгарии.