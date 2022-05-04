Парламент Болгарии одобрил пакет помощи Украине, предусматривающий ремонт украинской военной техники
Решение оказать помощь Украине поддержали 200 депутатов
Об этом сообщает болгарское информационное агентство БГНЭС.
"Ответственные решения требуют смелости. Будущее наших детей обязывает нас проявить это мужество, быть решительными и сплоченными. Только решительными действиями мы сможем начать процесс примирения и мира", - подчеркнул глава партии "Движение за права и свободы" Мустафа Карадаи.
Пакет помощи включает гуманитарную и финансовую помощь, предоставление возможности импорта украинского зерна в Варну и оказание помощи украинским беженцам и поддержку вступления Украины в ЕС.
- Напомним, ранее о помощи Украине отремонтировать технику говорил премьер-министр Болгарии Петков. Тогда он подчеркнул, что Украина сейчас как никогда нуждается в поддержке надежных партнеров.
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