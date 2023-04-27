Парламент Бельгии принял резолюцию о введении запрета на импорт российских алмазов в ЕС
Палата представителей Бельгии приняла резолюцию, выступающую за запрет на импорт российских алмазов в Европейский союз
Об этом сообщает Le Monde.
В резолюции говорится, что через Антверпен проходит около 85% мировых необработанных алмазов, половина бриллиантов и 40% промышленных алмазов из РФ. При этом Россия, крупнейший в мире производитель, получает около 4 миллиардов долларов дохода от экспорта необработанных алмазов каждый год.
Так, в резолюции говорится, что запрет должен быть в первую очередь введен в отношении российской компании "АЛРОСА", которой руководит близкий соратник российского диктатора Владимира Путина. Компания обвиняется в использовании своих доходов для финансирования войны в Украине.
До сих пор бельгийские власти выражали сомнения по поводу возможного запрета на импорт алмазов, опасаясь, что торговля переместится в другие оплоты, такие как Дубай, в ущерб Антверпену.
Парламент также призывает бельгийское правительство "прямо выступить в Европейском совете за введение запрета как прямой, так и косвенной торговли российскими алмазами". Эта просьба должна быть также высказана в рамках G7 (куда входят три страны-члены ЕС). Этот вопрос может быть обсужден на следующей встрече, запланированной на 19-21 мая в Хиросиме.
- Напомним, 4 марта президент Европарламента призвала к ужесточению санкций против РФ, вспомнив об алмазах.
- 7 марта в Госдепе сообщили , что США и Евросоюз готовят санкции против алмазной индустрии РФ.
- 23 марта стало известно, что страны G7 могут обязать компании подтверждать, что их импортированные полированные бриллианты не являются российским происхождением.
- 12 апреля индийское издание The Economic Times сообщило , что страны G7 в мае, вероятно, введут санкции в отношении алмазов АЛРОСА, что станет очередным весомым ограничением против РФ из-за войны в Украине.
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