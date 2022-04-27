Парламент Беларуси разрешил использовать боевую технику против мирного населения

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Интефракс.



По предварительным данным, нижняя палата парламента Республики Беларусь одобрила во втором чтении проект нового закона, позволяющего силовым структурам применять боевую технику против мирного населения. Документ носит название "Об изменении законов по вопросам деятельности внутренних войск министерства внутренних дел".

В частности, этим законопроектом предусматриваются отнесение к основным задачам внутренних войск их участие в "охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов, режима чрезвычайного положения, военного положения, правового режима в зоне проведения контртеррористической операции, в мерах по усилению охраны госграницы республики".

Кроме того, военнослужащим внутренних войск республики якобы во исполнение "возложенных на них задач" предоставили право на хранение и ношение оружия.

А также для изучения обстановки в районах выполнения указанных задач, в том числе с использованием технических средств.

Кроме того, законопроект наделяет внутренние войска полномочиями "на применение боевой и специальной техники для пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка или действий, направленных на разрушение или уничтожение имущества всех форм собственности".