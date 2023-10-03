Парламент Армении ратифицировал Римский устав, обязавшись выполнять решение Международного уголовного суда

Об этом сообщает Trend.az.

Армения подписала Римский устав в 1999 году, но не ратифицировала его. В этом году 1 сентября правительство направило в парламент проект об утверждении.

Во вторник был ратифицирован Римский устав Международного уголовного суда.

Таким образом, Армения обязуется выполнять решение об ордере на арест российского диктатора Владимира Путина.

Что предшествовало

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовской-Беловой.

24 марта Конституционный суд Армении признал, что обязательства по Римскому уставу соответствуют конституции страны.

В апреле в Армении заявили, что, несмотря на ратификацию Римского устава, которым руководствуется Международный уголовный суд, правительство страны "не намерено и желает" арестовывать Путина .

1 сентября правительство Армении направило Римский устав в Национальное собрание на ратификацию.

5 сентября Россия потребовала, чтобы власти Армении объяснили желание ратифицировать Римский устав.

13 сентября премьер-министр Николай Пашинян объявил, что Армения полностью ратифицирует Римский устав и подчеркнул, что это не имеет отношения к отношениям страны с РФ.

28 сентября в Армении заявили , что ратификация не обяжет к аресту Путина.