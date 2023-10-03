Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Парламент Армении ратифицировал Римский устав, обязавшись выполнять решение Международного уголовного суда

Парламент Армении ратифицировал Римский устав, обязавшись выполнять решение Международного уголовного суда

3 октября, 2023 вторник
12:05
Мир Армения

3 октября во время заседания парламента оппозиционные фракции "Армения" и "Честь мая" бойкотировали обсуждение Римского устава и покинули зал, однако решение было принято

Об этом сообщает Trend.az.

Армения подписала Римский устав в 1999 году, но не ратифицировала его. В этом году 1 сентября правительство направило в парламент проект об утверждении.

Во вторник был ратифицирован Римский устав Международного уголовного суда.

Таким образом, Армения обязуется выполнять решение об ордере на арест российского диктатора Владимира Путина.

Что предшествовало

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовской-Беловой.

24 марта Конституционный суд Армении признал, что обязательства по Римскому уставу соответствуют конституции страны.

В апреле в Армении заявили, что, несмотря на ратификацию Римского устава, которым руководствуется Международный уголовный суд, правительство страны "не намерено и желает" арестовывать Путина .

1 сентября правительство Армении направило Римский устав в Национальное собрание на ратификацию.

5 сентября Россия потребовала, чтобы власти Армении объяснили желание ратифицировать Римский устав.

13 сентября премьер-министр Николай Пашинян объявил, что Армения полностью ратифицирует Римский устав и подчеркнул, что это не имеет отношения к отношениям страны с РФ.

28 сентября в Армении заявили , что ратификация не обяжет к аресту Путина.

Новости
Россия
Владимир Путин
Армения
Криминал
Война с Россией
Читайте также:
2 октября, 2023 понедельник
Промоутер назвал гонорар Фьюри за бой против Усика
Олексій Арестович
2 октября, 2023 понедельник
По возвращении в Украину Арестович должен быть арестован, - нардеп Дунда
2 октября, 2023 понедельник
Маск опубликовал мэм с Зеленским о военной помощи. В Украине отреагировали
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.41
    Покупка 37.41
    Продажа 38.19
  • EUR
    Покупка 39.72
    Продажа 40.73
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
3 октября
12:55
Глава МИД Швеции не приехал в Киев на заседание Совета ЕС, потому что забыл паспорт, - СМИ
12:50
Финляндия закрыла одно из своих крупнейших генконсульств в РФ
12:36
пенсия
Бальная система начисления пенсий – это определенная манипуляция. , - эксперт по пенсионным вопросам Коробкин
12:35
Изъята партия комплектующих для вертолетов: Украина конфисковала продукцию предприятия на $5,5 млн
12:33
Минобороны Беларуси объявило о проверке боевой готовности армии
12:28
OPINION
Билан
НБУ сменил валютный режим. Что это значит
12:27
Ученые заявляют, что свет от спутников мешает исследованию космоса с Земли
12:10
Анонс
На Форум Via Carpatia приедут писатели с фронта
12:07
В Украине будут судить военного РФ, который запугивал и насиловал жительницу Херсона во время оккупации
12:05
Обновлено
Приглашение было: министр правительства Польши извинился за обвинения в сторону Киева относительно оборонного форума
12:00
Немецкие исследователи назвали один из признаков глобального потепления, которого мы не замечаем
11:50
СБУ сообщила о подозрении в предательстве военном, который помог РФ захватить единую украинскую субмарину
11:42
ДБР передало военным вертолет, пытавшийся скрыть экс-руководство "Мотор Сичи"
11:33
В Киеве изменяют систему оплаты проезда в общественном транспорте. Подробности
11:28
Украина нанесла функциональное поражение Черноморскому флоту РФ, - минобороны Британии
11:22
Энциклопедия цвета: в Киеве презентуют выставку живописи Татьяны Яблонской и Николая Глущенко
11:14
Эксклюзив
Сергей Згурец
Згурец назвал два главных направления, которые активно атакует враг
11:09
Обзор
Почему MAGA хочет предать Украину, историческая встреча ЕС в Киеве и посланное предупреждение для России. Акценты мировых СМИ 3 октября
11:09
TikTok тестирует платную подписку без рекламы за $4,99 в месяц
11:01
Инфографика
Курс валют на 3 октября: подорожали ли доллар и евро в обменниках
10:58
Папа Римский оставил открытой возможность благословлять однополые пары
10:46
Подписчики корректировали вражеские обстрелы: в Николаевской области о подозрении сообщили администратору тг-канала
10:45
Цена на нефть Brent снизилась до $89,74 за баррель
10:43
Возле оккупированного Енакиево в Донецкой области поезд наехал на ЗРК с оккупантами: погибли трое военных, - росСМИ
10:36
США и Дания помогут в укреплении кибербезопасности критически важной инфраструктуры Украины
10:32
Достигнута договоренность, которая ускорит транзит украинской агропродукции по территории Польши: подробности
10:20
Россияне заявили о готовности к зиме, но в оккупированных с 2022 года городах Луганщины не сделано ничего, - ОВА
10:00
OPINION
Я понял, что умирать – легко
09:50
Оккупанты обстреляли Херсонщину: пострадал один человек
09:49
В Турции проводят спецоперацию против курдской группировки: задержаны 90 человек
09:41
РФ вывела на боевое дежурство в Черное море 3 корабля: есть ли среди них ракетоносители
09:27
В северных областях усиливают ПВО перед зимой, - Наев
09:19
Иногда бывает достаточно жесткий разговор: глава МВД Клименко рассказал, как проходят заседание Ставки
09:14
Постоянная поддержка Украины является ключевым вопросом, – президент ЕБРР
08:59
Эксклюзив
"Начали активнее применять авиацию": волонтер рассказал об интенсивности обстрелов Херсонщины
08:52
Инфографика
Армия РФ за сутки потеряла 15 танков, 40 артсистем и 360 военных, - Генштаб ВСУ
08:42
Впервые с августа: доллар в РФ стоит свыше 100 рублей
08:42
Эксклюзив
Барабаш: Если у россиян не получается что-то на фронте – они сразу бьют по Авдеевке
08:35
Ночная атака РФ: Воздушные силы уничтожили крылатую ракету и 29 "шахедов"
08:29
Микрочип
США предупредили Китай о планах обновить ограничения на экспорт чипов в октябре, - Reuters
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV