Парковка в Киеве на период военного положения бесплатная, – Кличко предостерегает горожан от мошенников
Парковка в столице бесплатная, требуют плату только мошенники
Об этом сообщил столичный глава Виталий Кличко в телеграмм.
"Хочу еще раз подчеркнуть: на период военного положения парковка авто на улицах столицы - бесплатная. Не верьте и не платите мошенникам, которые активизировались, чтобы воспользоваться ситуацией! Если с вас требуют деньги за парковку - вызывайте полицию!" - написал он.
Он напомнил, что в городе следует внимательно парковать авто, не оставлять их в неположенных местах и на полосах общественного транспорта. Если автомобили будут мешать проезду, будут работать эвакуаторы. Это нужно для проезда не только общественного транспорта, но и карет скорой помощи, авто с гуманитаркой и военной техникой.
- 6 апреля Кличко призвал киевлян пока не возвращаться в столицу, ведь в городе остается вероятность обстрелов.
- Напомним, в Киевской области за сутки 10 апреля задержали 8 мародеров.
- Новое наступление на Киев будет зависеть от исхода боев на Донбассе, считает Минобороны.
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