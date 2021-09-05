Это место является памятником садово-паркового искусства и основан во второй половине XIX века. Парк располагается на мысе Ай-Тодор на высоте 40-60 метров над уровнем моря. На его территории сосредоточено более 200 видов садовых форм деревьев и кустарников, передает Еспресо.TV .

Соответствующие изменения в режим особой охраны парка-памятника садово-паркового искусства планирует внести подконтрольное РФ "правительство" Крыма. Проект "документа" опубликован на портале "Совета Министров" Крыма, приводит детали АРК .

Согласно "документом", в Харакский парк участок в 11,6 га (77% площади всего парка) будет передано под санаторную деятельность. Оккупационная "власть" лелеют позволить застройку 25% участка зданиями не выше 6 этажей. Часть земли, оставшейся передадут под застройку 9-этажными домами в восточной части парка.

Ранее, несмотря на возмущенную общественность и обращения к президенту с просьбой прекратить варварскую деятельность на территории парка, оккупационная "власть" отдала под застройку Форосский парк.



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