Парк Багряного вместо Пушкина: в Киеве дерусифицировали 14 городских объектов
В Киеве переименовали еще 14 городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами, в том числе парк имени Пушкина получил новое название в честь писателя Ивана Багряного
Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.
"Россия десятилетиями навязывала свои нарративы, которые влияли на искажение нашего национального сознания. Сейчас совместными усилиями вместе с жителями столицы проводим комплексный процесс дерусификации в столице. В многовековом Киеве не должно оставаться наименований, связанных со страной-агрессором, ее советским и имперским прошлым", - говорится в сообщении.
Какие объекты в Киеве получили новые названия
Дарницкий район:
- сквер Трудовой Славы – сквер имени Павла Горянского;
- улица Челюскинцев – улица Героев Змеиного;
- переулок Крылова 1-й – переулок Бахмутский;
- переулок Крылова 2-й – переулок Джмелиный;
- переулок Крылова 3-й – переулок Щучий.
Шевченковский район:
- парк им. О. С. Пушкина – парк им. Ивана Багряного;
- сквер им. Валерия Чкалова – сквер Литературный.
Деснянский район:
- переулок Ватутинский – переулок Зазимский;
- улица Маяковского – улица Тараса Коваля;
- улица Теодора Драйзера – улица Рональда Рейгана.
Днепровский район:
- улица Майская – улица Качина;
- улица Минина улица – Александра Лазаревского;
- улица Пожарского – улица Дмитрия Багалия.
Оболонский район:
- улица Совхозная – улица Дунайская.
Депутаты Киевсовета проголосовали за переименование большинством голосов.
- 14 июня в Киевсовете состоялось заседание Постоянной Комиссии по местному самоуправлению, в ходе которого был поддержан проект решения о переименовании улицы Павла Скоропадского на улицу Александра Омельченко. Мэр Киева Виталий Кличко выступил против переименования.
- 20 июня в Киеве переименовали еще две улицы в двух районах.
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