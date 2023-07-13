Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

"Россия десятилетиями навязывала свои нарративы, которые влияли на искажение нашего национального сознания. Сейчас совместными усилиями вместе с жителями столицы проводим комплексный процесс дерусификации в столице. В многовековом Киеве не должно оставаться наименований, связанных со страной-агрессором, ее советским и имперским прошлым", - говорится в сообщении.

Какие объекты в Киеве получили новые названия

Дарницкий район:

сквер Трудовой Славы – сквер имени Павла Горянского;

улица Челюскинцев – улица Героев Змеиного;

переулок Крылова 1-й – переулок Бахмутский;

переулок Крылова 2-й – переулок Джмелиный;

переулок Крылова 3-й – переулок Щучий.

Шевченковский район:

парк им. О. С. Пушкина – парк им. Ивана Багряного;

сквер им. Валерия Чкалова – сквер Литературный.

Деснянский район:

переулок Ватутинский – переулок Зазимский;

улица Маяковского – улица Тараса Коваля;

улица Теодора Драйзера – улица Рональда Рейгана.

Днепровский район:

улица Майская – улица Качина;

улица Минина улица – Александра Лазаревского;

улица Пожарского – улица Дмитрия Багалия.

Оболонский район:

улица Совхозная – улица Дунайская.

Депутаты Киевсовета проголосовали за переименование большинством голосов.