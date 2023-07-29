Шарль Бодлер "Парижский сплин", Вальтер Беньямин "Эссе"

Известный французский классик, автор поэтического сборника "Цветы зла", выступает в этой книге в малоизвестном для широкого читателя амплуа. К тому же сегодня такое медитативное чтиво, которое превращает текст (кстати, своеобразное прозаическое дополнение упомянутого сборника) в настоящую терапию кажется очень важным. Недаром в самом начале этого издания один из его авторов напоминает о том, какие удивительные возможности предоставляет нам всем этот текст, о котором несправедливо было бы сказать, что у него нет ни головы, ни хвоста, потому что любая часть его может служить попеременно и тем и другим. В общем, как знать, существует Париж Бальзака, Хемингуэя и Генри Миллера, так же бодлеровский Париж - таинственный и мрачный, куда, однако, тянет возвращаться снова и снова. При этом издание объединяет под одной обложкой знаменитый сборник стихов в прозе "Парижский сплин" Шарля Бодлера с блестящими эссе Вальтера Беньямина, которые в свое время помогли повторному открытию Бодлера в XX веке. Как и в его стихотворных шедеврах, внимание Бодлера сосредоточено здесь на безудержном динамизме и жестоком безразличии современного города, на тяжести времени и смертности, а также на мгновениях свободы, которые дарят человеку искусство и страсть. Напоенный неповторимой декадентской чувственностью лиризм Бодлера дополняется вдумчивыми эссе Вальтера Беньямина, которые помогут читателю глубже понять творчество этой чрезвычайно важной культурной фигуры.



Филипп Сэндс. "Крысиный лаз. Любовь, ложь и справедливость на пути бегства нацистского преступника"

В этом увлекательном, непридуманном триллере на основе реальных событий автор книги предлагает уникальный рассказ о жизни нацистского группенфюрера СС Отто Фрайгера фон Вехтера и его жены Шарлотты. Исследуя частный архив семейных писем и дневников, он раскрывает истинный исторический фон жизни до и во время войны, рассказывает о бегстве в Альпы, укрывательстве в Риме, а также о временах Холодной войны. "В поле "профессия" числилось "писатель", и это не было полной ложью, - узнаем мы подробности этой истории. - Отто Вехтер писал письма своей жене и вел дневник. Правда, записей в том дневнике было немного. Как я узнал, заметки Отто делал особыми стенографическими и закодированными знаками, которые сложно расшифровать. Он также писал стихи и, чтобы как-то отвлечься, упустить время, сценарий для фильма и манифест относительно будущего Германии». На самом деле проходит много времени перед тем, как откроются новые тайны, преследующие младшего сына Вехтера, ведь он продолжает верить, что его отец был хорошим человеком. Что же случилось с Отто Вехтером, когда он ожидал переправы в Аргентину через "крысиный лаз", заручившись поддержкой ватиканского епископа? И что кроется за внезапной и неожиданной смертью Вехтера?

Мэтью Перри "Друзья, любовницы и большая передряга"

Эта исповедь иногда напоминает прозу Ирвина Уэлша, особенно его дебютный роман "На игле", где герой-наркоман неделями не может сходить до ветра. Остроумные и откровенные мемуары Мэтью Перри "Друзья, любовницы и большая передряга" (К.: Наш Формат) – тоже о борьбе звезды сериала "Друзья" с зависимостью. "Привет. Меня зовут Мэтью, хотя вы, пожалуй, знаете меня под другим именем. Друзья называют меня Мэтти. Сейчас я должен быть мертвым, - начинает автор разговор. - Сегодня Седьмой День Боли. И под Болью я понимаю не ушибленный палец ноги или "Десять ярдов". Я пишу "Боль" с большой буквы, ведь такой сильной боли никогда не чувствовал. Это был платонический идеал боли, ее эталон. Я слышал, самой сильной болью люди считают роды. Что тут скажешь? Это была наисильнейшая боль, которую только можно представить, только после я и не мог радоваться младенцу на руках. Проходил и Седьмой День Боли, и Десятый День Без Перистальтики. Понимаете, к чему я клоню? Я десять дней не срал, вот такое отклонение". Именно таким откровенным способом автор рассказывает о себе: от детских стремлений - к славе, зависимости и выздоровлению от нее после одного страшного инцидента, который мог бы стоить ему жизни. Эту необыкновенную историю мог поведать только он - и только он мог поведать ее так душевно, забавно и до теплоты знакомо. Автор показывает нам разбитую семью, в которой он вырос (и был брошен на произвол судьбы), жажду признания, приведшую его к славе, и дыру в душе, которая не зажила даже после осуществления самых грандиозных желаний. А еще он пространно рассказывает о покое, который обрел в трезвости, и делится впечатлениями от повсеместности "Друзей". Мэтью рассказывает истории об актерах этого ситкома и других звездах, встретившихся ему на пути. Автор искренне, самосознательно, ярко и с коронным чувством юмора изображает борьбу с преследовавшей его всю жизнь зависимостью и объясняет, что подкармливало ее, хотя и казалось, что у него было все. "Я, будто маленький ребенок, - узнаем мы подробности, - умоляю хоть каких-то лекарств для облегчения симптомов. Взрослый мужчина, который в этот же момент красуется на обложке журнала People, умоляет об облегчении. Я отдал бы все - каждую машину, каждый дом, все деньги, - просто чтобы это прекратилось. А когда детоксикация наконец-то завершается, ты купаешься в облегчении, сыплешь обещаниями, что больше никогда себе этого не причинишь. А через три недели оказываешься в такой же ситуации. Это безумие.

Елена Захарченко "Только не лай"

В этом сборнике живут разные животные - лесная лань, аквариумные рыбки, приблудные собаки, домашние коты, страусы и куры... Но и также разные люди - старый эмигрант, бывший военный, девушка из Чернигова, мужчина из Киева, молодая мама из Харькова, американский журналист... Однажды утром этих животных и людей объединила общая война - неожиданно-ожиданная, безжалостная, разрушительная. Впрочем, "Только не лай" Елены Захарченко (Х.: Виват) не о ней, а о связи поколений, головокружительных побегах, невозможных спасениях, судьбоносных встречах. О людях, которые бежали в неизвестность, но не оставили нуждающихся в помощи. О круговороте жизни, где есть место для древнего и нового, печали и любви. О вере в победу и несокрушимости украинцев, которые не сдаются - где бы ни были и жили, и с чего бы ни начинался их день. Лишь бы не повторилось, как тогда, в начале… "Я проснулась не знаю от чего, - вспоминает автор, - светился экран телефона, он тихонько поскрипывал на виброрежиме, кто-то звонил... ночью... наверное, ошибся номером... я еще даже не взглянула, кто это, когда скрипнула дверь - младший сын, босой, в пижаме, глаза здоровенные в синем призрачном свете мобильного, испуганные.- Мам... там... стучит... там... И он сразу пугается того, что мне сказал, то есть что это означает, что это может означать, и исправляет сам себя, сам меня успокаивает, возвращает мир к нормальности: - Это просто каштаны, мам... это каштаны падают на машины во дворе. .. Я думаю все еще сонно: “Какие каштаны в феврале?” и слышу: “Бах! Бах!" Открываю балкон - громче: "Бах!" Холод февральской ночи пробирает до костей, и эти взрывы где-то в костях моих дрожат: "Бах!"



Юлиан Пресс "Найди Преступника, Охота на доктора Штруппека"

Хоть это и невероятно, но найти преступника в этой книге можно даже по фото его ног! "Возможно, я вам помогу, - вмешался мужчина, назвавшись пляжным фотографом. - Я сделал это фото раньше, мастерски поймав своей камерой момент кражи! - продолжил фотограф, держа доказательство в руках. - Жаль только, что вы сфотографировали разве что ноги вора, - ответил ему Филипп, едва сдерживая улыбку.- Впрочем, у нас появилась первая зацепка,- обрадовался Фло, указав на маленькую пятнистую собачку на фото.- Возможно, она нам поможет”. Как бы там ни было, но "Найди Преступника. Охота на доктора Штруппека" Юлиана Пресса (Тернополь: Учебная книга – Богдан) – это увлекательное детективное приключение, которое всем придется по вкусу. Тем более когда напомнить, как каждое утро по дороге в школу ее участники Филипп, Фло и Каролина заворачивают в небольшую кондитерскую в Глухом уголке, №23. Там они покупают у Лео (так зовут владельца) лакомство, которым наслаждаются на переменах между уроками. Комиссар уголовной полиции Ларс также каждое утро заходит в эту кондитерскую. Он также является ужасным сладкоежкой, а больше всего любит конфеты с локрицей. Однако их объединяет не только любовь к сладостям, но и страсть к расследованию самых запутанных преступлений. У детективной команды "Локрица", как они себя назвали, есть даже собственный офис, где они встречаются, - голубятня под крышей кондитерской Лео. Все возможные преступления в этой истории обязательно будут раскрыты, а удовольствие от приключений нашей команды непременно гарантировано.