Парижский регион Франции поможет восстанавливать Киевщину и Черниговщину
О восстановлении Киевской и Черниговской областей говорили во время встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и главы совета региона Валери Пекресс
Об этом говорится на сайте правительственного портала.
"Благодарны, что ваш регион готов помочь в восстановлении Киевской и Черниговской областей. Мы намерены уделить особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, ведь это будет способствовать созданию новых рабочих мест и оживит экономику. Убежден, сотрудничество между нашими регионами будет крайне продуктивным", - отметил глава правительства.
По его словам, "региональный принцип" должен стать ключевым элементом будущего плана обновления. А Пекресс заявила, что у многих французских городов и муниципалитетов есть желание помогать в восстановлении Украины. Она добавила, что во время визита в Украину планирует определить конкретные проекты, которые будут развиваться.
Шмигаль объяснил, что регион Иль-де-Франс, в который входит Париж и пригород, имеет широкую перспективу в строительных и инновационных направлениях.
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