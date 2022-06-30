Парижский регион Франции поможет восстанавливать Киевщину и Черниговщину

Об этом говорится на сайте правительственного портала.

"Благодарны, что ваш регион готов помочь в восстановлении Киевской и Черниговской областей. Мы намерены уделить особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, ведь это будет способствовать созданию новых рабочих мест и оживит экономику. Убежден, сотрудничество между нашими регионами будет крайне продуктивным", - отметил глава правительства.

По его словам, "региональный принцип" должен стать ключевым элементом будущего плана обновления. А Пекресс заявила, что у многих французских городов и муниципалитетов есть желание помогать в восстановлении Украины. Она добавила, что во время визита в Украину планирует определить конкретные проекты, которые будут развиваться.

Шмигаль объяснил, что регион Иль-де-Франс, в который входит Париж и пригород, имеет широкую перспективу в строительных и инновационных направлениях.

Премьер-министр Италии Марио Драги пообещал "отстроить все" после того, как в четверг, 16 июня, посетил разрушенный оккупантами город Ирпень.

18 июня Британия и Украина подписали Меморандум об инфраструктурном восстановлении Украины.

21 июня в ОП сообщили , что обсуждают с разными государствами послевоенное восстановление Украины, в частности, в ней вызвались принять участие Канада и Нидерланды.

22 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил Словению присоединиться к восстановлению одного из разрушенных Россией регионов Украины.

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