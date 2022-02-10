Париж запретил въезд участникам "конвоя свободы", выступающим против COVID-ограничений
Власти Парижа запретили въезд в город участникам акций "конвоя свободы", выступающих против карантинных ограничений, связанных с COVID-19
Об этом сообщает Reuters .
Полиция столицы Франции сообщила, что водителям, протестующим против ограничений COVID, будет заблокирован въезд в Париж.
В среду, 9 февраля, протестующие, называющие себя "конвоем свободы", отправились из южной Франции, чтобы сойтись в Париже и Брюсселе, чтобы потребовать прекращения ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса. В четверг, 10 февраля, ожидается отправка из других городов по всей Франции.
Отмечается, что протестующих вдохновили участники антиковидных демонстраций "конвоя свободы", зашедших в тупик в канадской столице Оттаве. Подобные протесты возникли также в Австралии и Новой Зеландии.
В префектуре Парижа заявили, что митингующим будет запрещен въезд в столицу с 11 по 14 февраля из-за риска общественных беспорядков. Водителям, которые нарушат запрет, грозит два года тюрьмы, €4500 штрафа и лишение водительских прав.
Напомним, 22 января в столице Канады начались протесты дальнобойщиков после введения правительством новых карантинных ограничений, в частности, требования вакцинации против COVID-19 для повторного въезда в страну сухопутным транспортом.
Впоследствии акции "Конвой свободы" распространились на ключевые пункты пересечения границы Канады и США. В частности, протестующие заблокировали доступ к мосту Амбассадор , соединяющему провинцию Онтарио (Канада) со штатом Мичиган (США).
- В понедельник, 7 февраля, на фоне протестов в столице Канады Оттави объявили чрезвычайное положение .
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