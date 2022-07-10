Об этом он сказал на экономическом форуме в городе Экс-ан-Провансе.

"Готовимся к полному прекращению поставок российского газа. Сегодня это наиболее вероятный вариант", - сказал Ле Мер.

Министр отметил, что французское правительство работает над определением компаний, которые должны получить приоритетную защиту при перебоях с поставками газа.

В качестве примера компаний, которые не должны быть лишены газоснабжения даже в случае чрезвычайной ситуации, Ле Мер привел крупного производителя строительных материалов Saint-Gobain.

Французское правительство предложило ряд мер по управлению возможными перебоями в поставках газа, включая возможность реквизировать газовые электростанции в рамках более широкого законодательного предложения по покупательной способности.

Законопроект будет обсуждаться в Национальном собрании Франции на следующей неделе.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен считает , что шансы, что странам Европейского Союза не удастся заполнить газовые хранилища, очень малы.

27 июня европейская комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила , что ЕС должен быть готов к перебоям в поставках российского газа.

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