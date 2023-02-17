"Средний возраст нашей команды – 30 лет, и с каждым годом он молодеет. Мы открыты к талантливым, нестандартным и креативным идеям, которые приносят в компанию новые сотрудники. А еще мы сами создаем такие рабочие места, которые будут интересны для молодежи. Например, сейчас у нас открыта должность креатора видео для TikTok. Согласитесь, что заниматься любимым делом, которое увидят тысячи подписчиков бренда, ну очень заманчивое предложение", – комментирует получение награды Карине Папикян, HRD Parimatch Ukraine.

В этом военном году кроме основного критерия – быть открытым к работе со студентами и выпускниками – команда STUD-POINT обращала внимание на ряд факторов по поддержке страны: вовремя ли компания платит налоги в государственный бюджет, активно ли нанимает украинцев и способствует их развитию, донатит на ВСУ, имеет украинских основателей и популяризирует Украину в мире. Судьи рейтинга отметили проукраинскую позицию компании, поддержку экономического фронта и системное технологическое усиление ВСУ, и включили Parimatch Ukraine в рейтинг самых привлекательных компаний-работодателей для молодежи в Украине.

Вместе с Parimatch Ukraine в список вошли компании, которые проводят для молодежи образовательные мероприятия, участвуют в карьерных событиях, приглашают на стажировку и работу, в частности: Киевстар, ОККО, Coca-Cola HBC, Puma, Deloitte и другие.

С полным перечнем победителей можно ознакомиться на сайте компании-организатора https://stud-point.com/calendar/top-25-employers/