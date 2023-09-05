Parimatch против Зеленского: букмекеры добиваются отмены санкций в Верховном суде

Об этом говорится в решении Верховного Суда от 10 августа, пишет "Экономическая правда".

В решении говорится, что кипрская компания "Виплей Медиа Холдинг Лимитед" (Weplay Media Holding Limited), на которую зарегистрирован торговый знак PariMatch, обратилась в Верховный Суд как суд первой инстанции с административным иском к президенту Зеленскому с требованием признать противоправным и недействительным указ от 10 марта 2023 г. о применении санкций.

"PariMatch не сотрудничает с государством-агрессором или Республикой Беларусь, их гражданами и/или резидентами; бенефициарными владельцами Weplay Media Holding Limited являются граждане Украины, а среди акционеров названной компании нет резидентов государства-агрессора, поэтому его деятельность, убеждает истец, не создает угроз национальной безопасности Украины", - говорится в решении.

В иске компания также отметила, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Parimatch "прекратила любое сотрудничество с резидентами РФ" и "принимает все возможные меры для прекращения использования объектов интеллектуальной собственности на территории РФ".

Суд открыл производство по административному делу, а также постановил привлечь к участию в деле на стороне ответчика СНБО и СБУ.

Суд назначил рассмотрение иска PariMatch на 5 сентября.