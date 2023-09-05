Parimatch против Зеленского: букмекеры добиваются отмены санкций в Верховном суде
Букмекерская группа Parimatch подала в суд на президента Владимира Зеленского с требованием отменить санкции, введенные против компании в марте 2023 года
Об этом говорится в решении Верховного Суда от 10 августа, пишет "Экономическая правда".
В решении говорится, что кипрская компания "Виплей Медиа Холдинг Лимитед" (Weplay Media Holding Limited), на которую зарегистрирован торговый знак PariMatch, обратилась в Верховный Суд как суд первой инстанции с административным иском к президенту Зеленскому с требованием признать противоправным и недействительным указ от 10 марта 2023 г. о применении санкций.
"PariMatch не сотрудничает с государством-агрессором или Республикой Беларусь, их гражданами и/или резидентами; бенефициарными владельцами Weplay Media Holding Limited являются граждане Украины, а среди акционеров названной компании нет резидентов государства-агрессора, поэтому его деятельность, убеждает истец, не создает угроз национальной безопасности Украины", - говорится в решении.
В иске компания также отметила, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Parimatch "прекратила любое сотрудничество с резидентами РФ" и "принимает все возможные меры для прекращения использования объектов интеллектуальной собственности на территории РФ".
Суд открыл производство по административному делу, а также постановил привлечь к участию в деле на стороне ответчика СНБО и СБУ.
Суд назначил рассмотрение иска PariMatch на 5 сентября.
- 12 марта букмекерская компания Parimatch объявила о приостановлении деятельности в Украине в связи с санкциями СНБО, введенными Указом Президента Украины №145/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 марта 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономических и других ограничительных мер (санкций)"".
- 12 мая букмекерская компания Parimatch, ранее попавшая под санкции СНБО, объявила об окончательном прекращении деятельности в Украине.
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