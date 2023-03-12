Parimatch приостанавливает свою деятельность в Украине
В воскресенье, 12 марта, букмекерская компания Parimatch объявила о приостановлении деятельности в Украине в связи с санкциями СНБО
Об этом компания объявила в facebook .
Сообщается, что операционная деятельность компании прекращена, платформа для клиентов недоступна, а сайт pm.ua заблокирован.
Все это произошло в связи с Указом Президента Украины №145/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 марта 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)"".
Компания отметила, что занимается возвратом денег клиентов с балансов.
"Мы находимся в поиске легального механизма возврата средств. Клиенты могут быть уверены, что все личные средства находятся в безопасности, они заморожены и будут переданы в полном объеме", - заявляет Parimatch.
Также были приостановлены все партнерские контракты, компания находится в поиске легального механизма погашения финансовых задолженностей за все оказанные услуги. Трудовые отношения с коллективом компании также были завершены.
"Сумма фактически уплаченных налогов и лицензионных платежей ООО "Париматч" за 2023 год составляет 485 млн грн.
Мы будем ожидать дополнительного анализа и рассмотрения ситуации вокруг санкций СНБО против ООО "Париматч" и надеемся на предстоящий пересмотр решения", - добавили в компании.
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