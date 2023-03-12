Об этом компания объявила в facebook .

Сообщается, что операционная деятельность компании прекращена, платформа для клиентов недоступна, а сайт pm.ua заблокирован.

Все это произошло в связи с Указом Президента Украины №145/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 марта 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)"".

Компания отметила, что занимается возвратом денег клиентов с балансов.

"Мы находимся в поиске легального механизма возврата средств. Клиенты могут быть уверены, что все личные средства находятся в безопасности, они заморожены и будут переданы в полном объеме", - заявляет Parimatch.

Также были приостановлены все партнерские контракты, компания находится в поиске легального механизма погашения финансовых задолженностей за все оказанные услуги. Трудовые отношения с коллективом компании также были завершены.

"Сумма фактически уплаченных налогов и лицензионных платежей ООО "Париматч" за 2023 год составляет 485 млн грн.

Мы будем ожидать дополнительного анализа и рассмотрения ситуации вокруг санкций СНБО против ООО "Париматч" и надеемся на предстоящий пересмотр решения", - добавили в компании.