Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Parimatch приостанавливает свою деятельность в Украине

Parimatch приостанавливает свою деятельность в Украине

12 мартa, 2023 воскресенье
20:36
Экономика

В воскресенье, 12 марта, букмекерская компания Parimatch объявила о приостановлении деятельности в Украине в связи с санкциями СНБО

Об этом компания объявила в facebook .

Сообщается, что операционная деятельность компании прекращена, платформа для клиентов недоступна, а сайт pm.ua заблокирован.

Все это произошло в связи с Указом Президента Украины №145/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 марта 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)"".

Компания отметила, что занимается возвратом денег клиентов с балансов.

"Мы находимся в поиске легального механизма возврата средств. Клиенты могут быть уверены, что все личные средства находятся в безопасности, они заморожены и будут переданы в полном объеме", - заявляет Parimatch.

Также были приостановлены все партнерские контракты, компания находится в поиске легального механизма погашения финансовых задолженностей за все оказанные услуги. Трудовые отношения с коллективом компании также были завершены.

"Сумма фактически уплаченных налогов и лицензионных платежей ООО "Париматч" за 2023 год составляет 485 млн грн.
Мы будем ожидать дополнительного анализа и рассмотрения ситуации вокруг санкций СНБО против ООО "Париматч" и надеемся на предстоящий пересмотр решения", - добавили в компании.

Общество
санкции против России
Читайте также:
11 мартa, 2023 суббота
Бахмут нужно было сдавать еще три недели назад, - генерал Кривонос
Сергій Кривонос
11 мартa, 2023 суббота
Если будем систематически отрабатывать нашими средствами на 500-800 км вглубь РФ, то это ускорит желание россиян закончить войну, - генерал Кривонос
Марк Фейгін
11 мартa, 2023 суббота
Аппарат власти РФ не собирается разделять с Путиным ответственность за войну против Украины, - Фейгин
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.05
    Покупка 38.05
    Продажа 38.9
  • EUR
    Покупка 39.86
    Продажа 40.82
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
12 мартa
22:13
Азербайджан
В Азербайджане идет операция по разоблачению шпионской сети Ирана
21:59
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Силы РФ у Бахмута планируют развернуться на север. Колонка Сергея Згурца
21:52
Эксклюзив
Дана Яровая с защитником Украины
Разведывательные дроны Минобороны должно покупать и может это делать, - Дана Яровая
21:42
Есть движение на укрепление нашей духовной независимости, - Зеленский
21:20
Meta может заблокировать канадцам доступ к новостному контенту
21:05
Владимир Вернадский
Этот день в истории: родился Владимир Вернадский, создана Украинская национальная армия (УНА)
20:43
Зеленский присвоил звание Героя Украины воину, расстрелянному за слова "Слава Украине!"
20:33
Митрополит УПЦ МП Павел стоит перед шлагбаумом в Лавре
"Апокалипсис начинается с Украины": митрополит УПЦ МП Павел отреагировал на требование полностью выселиться из Лавры
20:17
Обновлено
СБУ окончательно подтвердила личность расстрелянного после слов "Слава Украине!"
20:04
OPINION
Язык языка
19:48
СБУ окончательно подтвердила личность расстрелянного после слов "Слава Украине!"
19:38
Александр Лукашенко
Лукашенко впервые за 17 лет прилетел в Иран
19:32
Интервью
Армия Беларуси усиленно готовится к войне и это очень плохо, - Санников
19:30
В Херсонской области на месяц отменят сухой закон
19:08
Оккупанты в Херсонской области пытаются перепродавать украденную технику местным, — Генштаб
18:32
Обновлено
Россияне шантажируют разработчиков украинской игры S.T.A.L.K.E.R.2 и требуют извинений, в компании отреагировали
18:06
OPINION
Вадим Денисенко
Туповатая империя воров
17:57
Протестующие в Молдове поставили ультиматум о компенсации счетов за энергоресурсы
17:36
Интервью
Участие Китая в войне очень дискуссионно и неоднозначно, - Марк Фейгин
17:00
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 17-го тура
16:58
Ров на границе Украины и Молдовы
Санду отреагировала на появление траншей вдоль границы с Украиной
16:56
Обновлено
УПЛ: результаты и расписание всех матчей 17-го тура чемпионата Украины
16:53
Матеуш Моравецкий
Польша планирует обнародовать документы о коррупционном влиянии РФ на евродепутатов, - СМИ
16:46
Эксклюзив
ВСУ уничтожили под Бахмутом такое количество россиян, которое могло бы попытаться повторно пойти на Киев, - эксперт Defense Express Киричевский
16:41
Во Франкфурте кавказец сломал челюсть бойцу ВСУ, находившемуся в Германии на реабилитации
16:33
Зеленский поздравил Петра Павела со вступлением в должность президента Чехии
16:27
Cиловики РФ провели обыск у делегата курултая Юнусова в Крыму
16:23
Последний ракетный обстрел РФ был проверкой, прибыли ли в Украину ЗРК Patriot, — Гуменюк
16:20
В Житомирской области офицер избил солдата в учебном центре, из-за чего был отстранен от службы
16:03
OPINION
Алексей Голобуцкий
Вучич хочет стать "европейским Кадыровым для Кремля"
15:53
"Шахтер" разбил "Кривбасс" и отобрал у "Днепра-1" лидерство в УПЛ
15:27
Эксклюзив
Россияне уничтожают животных целенаправленно, а в результате войны могут исчезнуть десятки видов, - соучредитель UAnimals
15:24
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину вернется теплая погода
15:03
Швейцария утилизирует 60 ЗРК Rapeir, которые могла бы передать Украине, — СМИ
15:00
"Динамо" победило лидера УПЛ "Днепр-1"
14:45
Инструкторы из РФ, 100 вожаков, по 10 тысяч долларов каждому: в Молдове разоблачили штаб свержения власти
14:41
Эксклюзив
Пока Путин президент, Папы Римского не будет в РФ, - религиовед Филиппович
14:22
В Черном и Азовском морях отсутствуют российские ракетоносители крылатых ракет "Калибр"
14:13
Промоутер подтвердил дату и место боя между Фьюри и Усиком
14:12
Шмыгаль поблагодарил Канаду за запрет импорта алюминия и стали из РФ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV