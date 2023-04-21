Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .

"На границе продолжаются магические действия с военнообязанными мужчинами: они исчезают в вентиляционных трубах поездов, маскируются под сиденьем автомобиля", - рассказывают военные.

Сообщается, что в четверг в Одесской области задержали "женщину" в солнцезащитных очках в темное время суток.

Во время проверки документов "она" оказалась мужчиной.

"Женственность ему не к лицу", - комментируют пограничники.

Уклонисту вручили повестку.