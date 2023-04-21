Парик и очки: пограничники в Одесской области разоблачили уклониста, переодевшегося в женщину
Вчера, 20 апреля, на границе в Одесской области военнослужащие обнаружили мужчину, который переоделся в женщину, чтобы незаконно покинуть Украину
Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .
"На границе продолжаются магические действия с военнообязанными мужчинами: они исчезают в вентиляционных трубах поездов, маскируются под сиденьем автомобиля", - рассказывают военные.
Сообщается, что в четверг в Одесской области задержали "женщину" в солнцезащитных очках в темное время суток.
Во время проверки документов "она" оказалась мужчиной.
"Женственность ему не к лицу", - комментируют пограничники.
Уклонисту вручили повестку.
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