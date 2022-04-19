Paramount сделает доступным контент Nickelodeon для украинских беженцев в Европе

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.



Издание сообщает, что на этой неделе дети, выехавшие из Украины, получат доступ к разнообразному контенту Nickelodeon на украинском языке.



Цель состоит в том, чтобы обеспечить "комфорт и дать им возможность чувствовать себя как дома, смотря любимые мультфильмы, даже если они за границей", – сообщили в компании.



Nickelodeon представит украиноязычный контент своего содержимого на YouTube для отдельных каналов Nickelodeon и Nick Jr., доступных по всей Европе.



"В украиноязычном контенте будут детские шоу от Nickelodeon и Nick Jr., в частности "Губка Боб Квадратные Брюки", "Блеск и монстрмашины" и "Щенячий патруль"", – сообщили в компании.



Paramount предлагает канал Nickelodeon в сотрудничестве с Pluto TV на украинском языке под названием Nickelodeon Ukraine Pluto TV.



"Канал не является коммерческим и доступен бесплатно для более чем 30 партнеров (дистрибьюторских) по всей Европе, включая Германию, Швейцарию, Австрию, Польшу, Венгрию, страны Скандинавии, Испанию, Францию, Италию и Ближний Восток/Северную Африку. Канал транслирует непрерывные программы для детей всех возрастов, включая "Губку Боба Квадратные Штаны" и "Пингвинов Мадагаскара", "Щенячий патруль" и "Блеск и монстрмашины"", – сообщили в компании.



По данным издания, компания также направила 1 млн. долларов для гуманитарной помощи Украине.

Напомним, в Таллинне, столице Эстонии, 11 апреля открыли школу для украинских детей-беженцев. В первый день там начали обучение 67 учеников, а к концу недели присоединились еще трое детей.