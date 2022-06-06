Об этом волонтер сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Каждый день мы пишем о Тайре, каждый день я пытаюсь писать госпоже Ирине Верещук. Она нам объяснила, что есть официальное указание и госпожа Верещук больше не занимается пленными. Последняя информация, которую дала Ирина Верещук, что Тайру не выставляют на обмен. Оккупанты рассказали, что Тайра находится в зоне ответственности ФСБ. Государство не дает никакой официальной информации о Юлии Паевской. Только частная переписка с госпожой Верещук дает нам возможность понимать, что происходит. Верещук объяснила, что считает - Тайру готовят в суд", - пояснила Корчинская.

Также волонтер добавила, что Тайра - выдающийся парамедик, спасший более 800 украинских жизней с поля боя. 19 суток она спасала гражданских мариупольцев. Ее взяли в плен, когда она ехала в колонне с ранеными женщинами и детьми.

"Без объяснений со стороны оккупантов, на каком основании ее взяли, на каком основании 81 день ее удерживают. Нам передавали ребята, вышедшие из плена из других регионов, что ее удерживают в Донецке и Тайрой занимается ФСБ. Они ее готовят в суд, остальное неизвестно. Государство даже не предоставило семье Тайры юридическую помощь. За 80 дней наши призывы к государству о предоставлении полномочного человека, который бы объяснял семьям что и как делать, не увенчались успехом", - подчеркнула Корчинская.

17 марта стало известно, что Юлия Паевская попала в плен в Мариуполе.

Украинский парамедик и волонтер Юлия Паевская уже 45 дней находится в пленуоккупантов, россияне не вносят ее в списки пленных

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