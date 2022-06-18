Парамедик Юлия Паевская записала первое видео после освобождения из плена
Освобожденная из российского плена волонтер и парамедик Юлия Тайра (Паевская) записала видеообращение
Видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.
Во время обращения волонтер поблагодарила президента за организацию освобождения.
"Я благодарна президенту Зеленскому за организацию этого обмена. Я всегда верила, что все именно так и будет. И все, кто находятся сейчас по ту сторону, знают, что все получится и все мы будем дома. Как дома сейчас я. Спасибо", - сказала Паевская
- 17 марта стало известно, что Юлия Паевская попала в плен в Мариуполе.
- 17 июня Зеленский сообщил, что Юлию Паевскую освободили из плена.
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