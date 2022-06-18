Видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

Во время обращения волонтер поблагодарила президента за организацию освобождения.

"Я благодарна президенту Зеленскому за организацию этого обмена. Я всегда верила, что все именно так и будет. И все, кто находятся сейчас по ту сторону, знают, что все получится и все мы будем дома. Как дома сейчас я. Спасибо", - сказала Паевская

17 марта стало известно, что Юлия Паевская попала в плен в Мариуполе.

17 июня Зеленский сообщил, что Юлию Паевскую освободили из плена.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb