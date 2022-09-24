Парамедик из Азовстали Пташка обнародовала первые фото после освобождения из плена
Защитница Мариуполя Катерина Полищук, псевдо Пташка, обнародовала первые фото после освобождения из российского плена
Фотографии она выложила в Instagram.
В сторис Пташка поблагодарила украинцев за поддержку и пообещала вскоре вернуться в строй.
"Благодарю всех и каждого за теплые слова приветствий и поддержки. Спасибо за борьбу за мою свободу. Зализываем раны и в строй. Если перестану улыбаться — я умерла. А я жива. Я в Украине. Мы сделали это вместе. Но это только начало" - Написала Катерина Полищук.
Также она процитировала украинскую поэтессу Лину Костенко.
"Это было начало. А теперь я дома. І все на світі треба пережити, і кожен фініш — це, по суті, старт. Каждый защитник Мариуполя вернется домой. Каждый клочок украинской земли будет отвоеван. Мы вернулись, чтобы бороться дальше!", - добавила Птичка.
- 21 сентября в результате обмена пленными из российского плена удалось вернуть 215 защитников Украины. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, освобождение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.
- Освобожденные из плена Борода и Пташка уже встретились с родными.
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