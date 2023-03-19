В самые темные времена если не польской, то большевистской оккупации община одного из сел на Дрогобыччине ежегодно сама устраивала большой концерт 9 марта, за свой счет поставила в поле памятник Тарасу Шевченко во весь рост. Не называю село, потому что таких сел в Галиции найдется немало. Там до сих пор хватает коммунистов, поэтому и памятник не в центре, впрочем, ему подходит стоять между тополей. Каждый раз я ищу его взглядом из автобуса и мне становится спокойнее на сердце. При советах хор мог спеть, как говорится, для блезира пару песен о Ленине и партии, а дальше уже все было о Шевченко. И так больше ста лет. Благодатное влияние "Просвіти", которое всегда ставило на Кобзаря и сохранило нам украинскую идентичность.

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"Просвіти" уже нет, потому что она не сумела приспособиться к нашей постколониальной руине. То есть формально оно есть, но не способно сплотить общину так, как раньше, когда культура шла рядом с социальными проектами и бизнесом. К сожалению, некому опубликовать протоколы местных ячеек "Просвіти", отчеты, где даже есть списки книг в читальнях, описания реквизита сельского драматического кружка, который не только радовал концертами и спектаклями своих односельчан, но и ездил по селам. Моя мама Иванна была примадонной сельского театра, я уже была подростком и помню ее "гастроли". Самыми большими хитами всех времен были "Назар Стодоля" и "Украденное счастье" - драмы, находившие путь к сердцам сельских зрителей. Но концерт, большой Шевченковский концерт могли запретить только так. Поэтому сельские общины, которые смогли его поставить, должны проявить недюжинную настойчивость.

В этом году празднование дня рождения Шевченко в Украине происходит особенно бурно. В не только в социальных сетях, выполняющих определенную просветительскую миссию и держащих в курсе владельцев смартфонов в самых отдаленных деревнях

В этом году празднование дня рождения Шевченко в Украине происходит особенно бурно. В не только в социальных сетях, выполняющих определенную просветительскую миссию и держащих в курсе владельцев смартфонов в самых отдаленных селах. Оттуда можно почерпнуть репертуар, идеи, увидеть, что праздник остается общенародным, хотя 30 лет власть и "реформаторы" разного толка от противников "шароварничества" и хуторянства делали все, чтобы превратить национальный символ Украины в деревенщину, обычного смертного или мифотворца. Но стоит ли модернизировать то, что актуально и всегда актуально? "Кобзарь" Тараса Шевченко мощнее всей этой бестолковой пропаганды, которая льется из уст конъюнктурщиков, заботящихся о собственной популярности, а не о победе над захватчиком.

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По селам и городкам в эти дни проводят благотворительные концерты и залы переполнены. Выступают все возрастные категории самодеятельных артистов – от детей до самых старших. В воскресенье я побывала в одном из самых маленьких городов Украины Бибрке на Шевченковском вечере. Надеюсь, все сняли и концерт может увидеть весь мир где-нибудь в Ютубе. Если будет такое желание, конечно. Это ведь не вручение Оскара. Не представляю себе на этом концерте кого-нибудь из наших нарциссических певцов или поющих поэтов. Я впервые в жизни видела, как благородно исполняет свою работу настоящий артист. Это был народный артист Украины Анатолий Паламаренко, которому уже 80 и я его я до сих пор видела только в телевизоре. Он готовился к концерту в Народном доме как к выступлению в столичной сцене: безупречный вид, внутренняя сосредоточенность на предстоящем выступлении, отстраненность, напряженность. Как священник готовится к службе Божией. Через час он сменил программу, познакомился с хором, провел с ним маленькую репетицию, и результат был потрясающий – три часа прошли как мгновение. Никто не сдвинулся с места. И только после концерта Артист позволил себе улыбку, шутки и общение со всеми подошедшими к нему.

Я впервые в жизни видела, как благородно исполняет свою работу настоящий артист. Это был народный артист Украины Анатолий Паламаренко, которому уже 80 и кого я до сих пор видела только в телевизоре. Он готовился к концерту в Народном доме как к выступлению в столичной сцене: безупречный вид, внутренняя сосредоточенность на предстоящем выступлении, отстраненность, напряженность. Как священник готовится к службе Божией

Когда он читал "Холодный Яр" все встали и так слушали, и все от мала до велика почувствовали себя гайдамаками, прогоняющими врага со своей земли. Вот что нас держит в тонусе нашей борьбы за свободу. Как и сто лет назад. Это работает. Его не нужно чем-то заменять, спускать директивы с кабинетов власти. Или посыпать дустом от "реформаторов", которым не угодил Шевченко в шубе с его "Екатериной" и "Гайдамаками". Эти люди, у которых все переворачивается внутри слова Кобзаря, не знают о рейдерстве Национальной премии им. Тараса Шевченко, о маргинализации шевченковедения, о неудачной реконструкции Музеев Шевченко в Киеве и в Каневе, о фальсификации и спекуляции вокруг фигуры Шевченко, явно не с благими намерениями. Поток священного гнева против оккупантов и угнетателей легко справился бы с этими авгиевыми конюшнями.

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И на это еще придет время. Сейчас нам нужна победа над внешним врагом, и слово Шевченко оказалось сильнее всего оружия, которое есть в нашем арсенале. Ибо представить себе Бибрку оккупированной невозможно. Уничтоженной – да, но не оккупированной. Как и то село, где Степан Бандера построил за один день с парнями "Народный дом." За месяц до войны я спросила местную женщину: "Что вы будете делать, если вандалы начнут уничтожать музей семьи Андрея Бандеры?" "Возьмем топоры и вилы". Вот это и есть традиция. И ее не отнимет. Параллельные миры не пересекаются, с тем ничего не поделаешь. Но пусть они были бы оба украинскими.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

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