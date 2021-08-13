Паралимпийскую сборную Украины провели на Игры в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Паралимпийскую сборную Украины, в состав которой входят 143 спортсмена, провели на Игры в Токио. Украинцы будут соревноваться в 15 видах спорта.



В церемонии проводов сборной приняли участие паралимпийцы, тренерский состав, Владимир Зеленский и его жена, а также олимпийский чемпион Жан Беленюк.



Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября.

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