Паралимпиада-2022: Украина занимает вторую позицию в медальном зачете перед 5-днём Игр

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Лидером медального зачета зимней Паралимпиады-2022 является Китай. У китайцев 8 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых медалей. Третья позиция у Канады, суммарно завоевавших 13 наград.



Сборная Украины завоевала 6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые награды. Наша паралимпийская команда – вторая – перед 5 днем Игр в Пекине.



Зимняя Паралимпиада-2022 проходит с 4 по 13 марта.





3 марта Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады-2022 в Пекине.