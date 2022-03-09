Паралимпиада-2022: Украина занимает вторую позицию в медальном зачете перед 5-днём Игр
Украинская сборная занимает вторую позицию в медальном зачете Паралимпиады-2022 перед 5 днем Игр
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лидером медального зачета зимней Паралимпиады-2022 является Китай. У китайцев 8 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых медалей. Третья позиция у Канады, суммарно завоевавших 13 наград.
Сборная Украины завоевала 6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые награды. Наша паралимпийская команда – вторая – перед 5 днем Игр в Пекине.
Зимняя Паралимпиада-2022 проходит с 4 по 13 марта.
- 3 марта Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады-2022 в Пекине.
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