Паралимпиада-2022: Украина вернулась на второе место в медальном зачете
Сборная Украины вернулась на вторую позицию в медальном зачете Паралимпиады-2022 после 7-го дня Игр в Пекине
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лидером медального зачета зимней Паралимпиады-2022 остается Китай. У китайцев 14 золотых, 14 серебряных и 19 бронзовых медалей. Третья позиция у Канады, суммарно завоевавшей 21 награду, из них 7 "золото".
Сборная Украины завоевала 9 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых наград. Наша паралимпийская команда – вторая перед 8-м днем Игр в Пекине.
В топ-10 входят также Франция, Австрия, Норвегия, Япония, Словакия, США и Германия.
Зимняя Паралимпиада-2022 проходит с 4 по 13 марта.
- 3 марта Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады-2022 в Пекине.
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