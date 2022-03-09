Паралимпиада-2022: Украина опустилась на третье место в медальном зачете

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Лидером медального зачета зимней Паралимпиады-2022 является Китай. У китайцев 10 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей. Вторая позиция у Канады, суммарно завоевавшей 16 наград, из них 7 "золото".



Сборная Украины завоевала 6 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых наград. Наша паралимпийская команда – третья перед 6-м днем Игр в Пекине.



Зимняя Паралимпиада-2022 проходит с 4 по 13 марта.





3 марта Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады-2022 в Пекине.

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