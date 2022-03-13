Паралимпиада-2022: как выглядит медальный зачет перед последним днем Игр

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Лидером медального зачета зимней Паралимпиады-2022 остается Китай. У китайцев 18 золотых, 18 серебряных и 23 бронзовых медалей. Третья позиция у Канады, суммарно завоевавшей 23 награды, из них 8 "золото".



Сборная Украины завоевала 10 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых наград. Наша паралимпийская команда – вторая на старте предпоследнего дня Игр в Пекине.



В топ-10 входят также Франция, Австрия, Норвегия, Япония, Словакия, США и Германия.



Зимняя Паралимпиада-2022 проходит с 4 по 13 марта.





3 марта Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады-2022 в Пекине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb