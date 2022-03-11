Паралимпиада-2022: как выглядит медальный зачет перед 7-м днем Игр

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Лидером медального зачета зимней Паралимпиады-2022 остается Китай. У китайцев 10 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей. Вторая позиция у Канады, суммарно завоевавшая 16 наград, из них 7 "золото".



Сборная Украины завоевала 6 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых наград. Наша паралимпийская команда – третья перед 7-м днем Игр в Пекине.



В топ-10 входят также Франция, Австрия, Норвегия, Япония, Словакия, США и Германия.



Зимняя Паралимпиада-2022 проходит с 4 по 13 марта.





3 марта Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады-2022 в Пекине.

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