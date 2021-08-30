Паралимпиада-2020: украинка Литовченко завоевала золото по настольному теннису

Об этом сообщает Еспресо.TV.



На Паралимпиаде-2020 в Токио состоялся финал по настольному теннису среди женщин в классе 6. В поединке за золотую медаль боролась 30-летняя Марина Литовченко.



Украинцы удалось в трех сетах победить маляки Алиеву (ОКР) - 11: 6, 11: 4, 11: 3. Матч продолжался 15 минут.



Также сегодня, 30 августа, медальный зачет сборной Украины пополнился серебряными медалями стрелка Андрея Дорошенко, теннисиста Виктора Дидуха, а также бронзой Ирины Щетник, которая стреляла из пневматической винтовки с 10 метров.



Всего на счету Украины 11 золотых, 24 серебряных и 12 бронзовых наград. В медальном зачете наша команда занимает пятую позицию. По общему количеству медалей - четвертое.

Напомним, 29 августа легкоатлетка Оксана Зубковская и гребец Полански принесли сборной Украины девятую и десятую золотые медали Паралимпийских игр в Токио.