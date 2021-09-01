Паралимпиада-2020: Украинец Крипак стал трехкратным чемпионом Игр в Токио
Украинский пловец Максим Крипак стал трехкратным чемпионом Паралимпийских игр в Токио
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Крипак победил на дистанции 400 м вольным стилем, которую он преодолел за 3 мин 59,62 сек. Для украинца сегодняшнее золото стало уже третьим в Токио. Ранее он стал сильнейшим на 100 м вольным стилем и 100 м баттерфляем. Также он получил серебро на 50 м вольным стилем.
В целом сборная Украины уже выиграла на Паралимпиаде-2020 71 награду - 16 золотых, 34 серебряных и 21 бронзовую.
- Напомним, 1 сентября Иван Май и Лев Кац принесли Украине бронзовую медаль в настольном теннисе, которая стала для нашей команды 70-й на Паралимпийских играх в Токио.
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