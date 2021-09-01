Паралимпиада-2020: Украинец Крипак стал трехкратным чемпионом Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Крипак победил на дистанции 400 м вольным стилем, которую он преодолел за 3 мин 59,62 сек. Для украинца сегодняшнее золото стало уже третьим в Токио. Ранее он стал сильнейшим на 100 м вольным стилем и 100 м баттерфляем. Также он получил серебро на 50 м вольным стилем.

В целом сборная Украины уже выиграла на Паралимпиаде-2020 71 награду - 16 золотых, 34 серебряных и 21 бронзовую.