Паралимпиада-2020: Украинец Коваль стал чемпионом Игр в Токио с мировым рекордом
Украинский легкоатлет Максим Коваль получил золотую награду Паралимпийских игр и установил новый мировой рекорд в толкании ядра
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Коваль выиграл соревнования по толканию ядра с результатом 17,34 м и установил новый мировой паралимпийский рекорд. Еще один украинец - Александр Яровой - с результатом 17,30 м завоевал серебро.
В целом сборная Украины на Паралимпийских играх в Токио получила 63 медали - 15 золотых, 32 серебряные и 19 бронзовых.
- Напомним, 31 августа украинский пловец Максим Крипак получил золото Паралимпийских игр в Токио с мировым рекордом на дистанции 100 м баттерфляем, Андрей Трусов выиграл на дистанции 50 м вольным стилем.
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