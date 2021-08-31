Паралимпиада-2020: Украинец Коваль стал чемпионом Игр в Токио с мировым рекордом

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Коваль выиграл соревнования по толканию ядра с результатом 17,34 м и установил новый мировой паралимпийский рекорд. Еще один украинец - Александр Яровой - с результатом 17,30 м завоевал серебро.

В целом сборная Украины на Паралимпийских играх в Токио получила 63 медали - 15 золотых, 32 серебряные и 19 бронзовых.

Напомним, 31 августа украинский пловец Максим Крипак получил золото Паралимпийских игр в Токио с мировым рекордом на дистанции 100 м баттерфляем, Андрей Трусов выиграл на дистанции 50 м вольным стилем.

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