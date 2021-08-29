Паралимпиада-2020: Украина получила еще две золотые награды Игр в Токио
Легкоатлетка Оксана Зубковская и гребец Роман Полянский принесли сборной Украины девятую и десятую золотые медали Паралимпийских игр в Токио
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Зубковская победила в прыжках в длину. Полянский выиграл соревнования по академической гребле на одиночках. Таким образом, наши паралимпийские чемпионы повторили свой успех пятилетней давности - оба являются чемпионами Рио-2016.
В целом сборная Украины уже получила на Паралимпиаде в Токио 43 награды - 10 золотых, 22 серебряные и 43 бронзовые. В общем медальном зачете наша команда идет пятой.
- Напомним, в субботу, 28 августа, сборная Украины получила пять золотых наград Паралимпийских игр в Токио.
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