Паралимпиада-2020: Украина получила еще две золотые награды Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Зубковская победила в прыжках в длину. Полянский выиграл соревнования по академической гребле на одиночках. Таким образом, наши паралимпийские чемпионы повторили свой успех пятилетней давности - оба являются чемпионами Рио-2016.

В целом сборная Украины уже получила на Паралимпиаде в Токио 43 награды - 10 золотых, 22 серебряные и 43 бронзовые. В общем медальном зачете наша команда идет пятой.