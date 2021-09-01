Паралимпиада-2020: Украина получила 70-ю медаль Игр в Токио
Иван Май и Лев Кац принесли Украине бронзовую медаль в настольном теннисе, которая стала для нашей команды 70-й на Паралимпийских играх в Токио
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Май и Кац в полуфинале уступили китайцам Й Кин Вэй и Хао Лиану, однако гарантировали себе бронзу.
Награда украинских теннисистов стала для нашей команды уже третьей 1 сентября. В пулевой стрельбе Василий Ковальчук завоевал серебро, а Ирина Щетник выиграла бронзу.
Всего в сборной Украины на Паралимпиаде-2020 уже 70 медалей - 15 золотых, 34 серебряных и 21 бронзовая.
- Напомним, 30 августа Игорь Цветов отказался фотографироваться и обниматься с российскими спортсменами на награждении Паралимпиады-2020.
- 31 августа Игорь Цветов заявил, что отказался от совместного фото с россиянами на Паралимпиаде в Токио в знак уважения к Украине.
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