Паралимпиада-2020: Украина получила 70-ю медаль Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Май и Кац в полуфинале уступили китайцам Й Кин Вэй и Хао Лиану, однако гарантировали себе бронзу.

Награда украинских теннисистов стала для нашей команды уже третьей 1 сентября. В пулевой стрельбе Василий Ковальчук завоевал серебро, а Ирина Щетник выиграла бронзу.

Всего в сборной Украины на Паралимпиаде-2020 уже 70 медалей - 15 золотых, 34 серебряных и 21 бронзовая.

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