Паралимпиада-2020: Помазан и Загребельный принесли Украине еще два золота Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Помазан победила в толкании ядра сидя в классе F35. Украинка выиграла с результатом 12,24 м.

Загребельный с достижением в 5,69 м завоевал золото в прыжках в длину в классе Т37.

В целом сборная Украины на Паралимпиаде-2020 уже получила 77 медалей - 19 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовые.

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