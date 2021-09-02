Паралимпиада-2020: Помазан и Загребельный принесли Украине еще два золота Игр в Токио
Украинские легкоатлеты Мария Помазан и Владислав Загребельный получили золотые медали Паралимпийских игр в Токио
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Помазан победила в толкании ядра сидя в классе F35. Украинка выиграла с результатом 12,24 м.
Загребельный с достижением в 5,69 м завоевал золото в прыжках в длину в классе Т37.
В целом сборная Украины на Паралимпиаде-2020 уже получила 77 медалей - 19 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовые.
- Напомним, 1 сентября Максим Крипак стал трехкратным чемпионом Паралимпийских игр в Токио.
- Украинская легкоатлетка Анастасия Москаленко установила новый мировой рекорд в толкании ядра и завоевала золото Паралимпийских игр в Токио.
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