Паралимпиада-2020: пловец Остапченко принес Украине очередное золото

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Денис Остапченко завоевал золото Паралимпиады-2020 в плавании вольным стилем на дистанции 200 метров. Остапченко показал результат 3,21.62. Для него это третья медаль в Токио, ранее украинец завоевал серебро и бронзу.



В этом же заплыве участвовал украинец Сергей Паламарчук. Он показал 8-й результат.



В целом Украина завоевала на Паралимпийских играх в Токио 93 медали - 23 золотые, 44 серебряные и 26 бронзовых. Такой результат позволяет паралимпийской сборной занимать пятую позицию в медальном зачете. По общему количеству медалей - четвертое.



Паралимпийские игры-2020



Свободный стиль, 200 м. Мужчины



1. Денис Остапченко (Украина) - 3,21.62



2. Диего Лопес Диаз (Мексика) - 3,23.57



3. Хесус Эрнандес (Мексика) - 3,23.93

...

8. Сергей Паламарчук (Украиан) - 3,53.51

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