Паралимпиада-2020: пловец Остапченко принес Украине очередное золото
Украинский пловец Денис Остапченко завоевал золото Паралимпиады-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Денис Остапченко завоевал золото Паралимпиады-2020 в плавании вольным стилем на дистанции 200 метров. Остапченко показал результат 3,21.62. Для него это третья медаль в Токио, ранее украинец завоевал серебро и бронзу.
В этом же заплыве участвовал украинец Сергей Паламарчук. Он показал 8-й результат.
В целом Украина завоевала на Паралимпийских играх в Токио 93 медали - 23 золотые, 44 серебряные и 26 бронзовых. Такой результат позволяет паралимпийской сборной занимать пятую позицию в медальном зачете. По общему количеству медалей - четвертое.
Паралимпийские игры-2020
Свободный стиль, 200 м. Мужчины
1. Денис Остапченко (Украина) - 3,21.62
2. Диего Лопес Диаз (Мексика) - 3,23.57
3. Хесус Эрнандес (Мексика) - 3,23.93
...
8. Сергей Паламарчук (Украиан) - 3,53.51
- Напомним, 2 сентября украинские легкоатлеты Мария Помазан и Владислав Загребельный получили золотые медали Паралимпийских игр в Токио .
- Пловец Максим Крипак победил на дистанции 100 м на спине и принес сборной Украины 20-е золото Паралимпийских игр в Токио.
- 3 сентября украинец Сергей Емельянов завоевал золото в финале Паралимпиады-2020 в гребле на байдарке-одиночке.
- После этого украинский пловец Максим Крипак завоевал золото Паралимпиады-2020 в комплексном плавании на 200 м.
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