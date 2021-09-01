Паралимпиада-2020: Москаленко побила мировой рекорд и принесла Украине 17-е золото Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финальных соревнованиях Москаленко толкнула ядро на 7,61 м и установила новый мировой паралимпийский рекорд.

Золото легкоатлетки стало для сборной Украины вторым в восьмой соревновательный день Паралимпиады-2020. Ранее победу в Токио на дистанции 400 м вольным стилем получил пловец Максим Крипак.

В целом Украина завоевала на Паралимпийских играх в Токио 75 медалей - 17 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовые.