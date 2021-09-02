Паралимпиада-2020: Крипак побил мировой рекорд и принес Украине 20-е золото Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Крипак преодолел 100 м на спине за 57,19 сек и установил новый мировой паралимпийский рекорд.

Для украинца это золото стало уже четвертым в Токио. Также он победил на дистанциях 100 м и 400 м вольным стилем, 100 м баттерфляем и завоевал серебро на 50 м вольным стилем.

В общем золото Крипака стало для Украины 20-м на Паралимпиаде-2020. Всего в активе нашей команды 81 награда - также украинцы выиграли 37 серебряных и 24 бронзовые медали.