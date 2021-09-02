Паралимпиада-2020: Крипак побил мировой рекорд и принес Украине 20-е золото Игр в Токио
Пловец Максим Крипак победил на дистанции 100 м на спине и принес сборной Украины 20-е золото Паралимпийских игр в Токио
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Крипак преодолел 100 м на спине за 57,19 сек и установил новый мировой паралимпийский рекорд.
Для украинца это золото стало уже четвертым в Токио. Также он победил на дистанциях 100 м и 400 м вольным стилем, 100 м баттерфляем и завоевал серебро на 50 м вольным стилем.
В общем золото Крипака стало для Украины 20-м на Паралимпиаде-2020. Всего в активе нашей команды 81 награда - также украинцы выиграли 37 серебряных и 24 бронзовые медали.
- Напомним, 2 сентября украинские легкоатлеты Мария Помазан и Владислав Загребельный получили золотые медали Паралимпийских игр в Токио .
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