Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет перед заключительным днем Игр в Токио
Перед заключительным днем Паралимпийских игр в Токио у сборной Украины 98 медалей
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В субботу, 4 сентября, серебряные награды Украине принесли спортсменка Марина Мажула в соревнованиях на байдарках и легкоатлеты Игорь Цветов и Оксана Ботурчук в беге на 200 м. На счету Василия Ковальчука бронза в стрельбе из винтовки на 50 м.
Всего в активе сборной Украины на Паралимпиаде-2020 уже 98 медалей - 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. В общем зачете наша команда занимает шестое место. Уверенно лидирует Китай, который выиграл уже 200 наград - 93 золотых, 57 серебряных и 50 бронзовых.
- Напомним, 4 сентября Игорь Цветов второй раз не стал делать совместное фото с российскими спортсменами во время церемонии награждения на Паралимпиаде 2020 года в Токио.
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