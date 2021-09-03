Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
По итогам десяти соревновательных дней Паралимпийских игр в Токио сборная Украины занимает пятое место в медальном зачете
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лидирует в медальном зачете Паралимпиады Китай, у которого 184 медали (85, 53, 46), вторая - Великобритания - 111 (37, 34, 40). Третьи - США - 92 (34, 34, 24).
В целом Украина завоевала на Паралимпийских играх в Токио 94 медали: 24 золотые, 44 серебряные и 26 бронзовых. Такой результат позволяет паралимпийской сборной занимать пятую позицию в медальном зачете. По общему количеству медалей - четвертое.
- Напомним, 2 сентября украинские легкоатлеты Мария Помазан и Владислав Загребельный получили золотые медали Паралимпийских игр в Токио .
- Пловец Максим Крипак победил на дистанции 100 м на спине и принес сборной Украины 20-е золото Паралимпийских игр в Токио.
- 3 сентября украинец Сергей Емельянов завоевал золото в финале Паралимпиады-2020 в гребле на байдарке-одиночке.
- После этого украинский пловец Максим Крипак завоевал золото Паралимпиады-2020 в комплексном плавании на 200 м.
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