Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Лидирует в медальном зачете Паралимпиады Китай, у которого 184 медали (85, 53, 46), вторая - Великобритания - 111 (37, 34, 40). Третьи - США - 92 (34, 34, 24).

В целом Украина завоевала на Паралимпийских играх в Токио 94 медали: 24 золотые, 44 серебряные и 26 бронзовых. Такой результат позволяет паралимпийской сборной занимать пятую позицию в медальном зачете. По общему количеству медалей - четвертое.





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