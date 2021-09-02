Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
По итогам девяти соревновательных дней Паралимпийских игр в Токио сборная Украины занимает пятое место в медальном зачете
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лидирует в медальном зачете Паралимпиады Китай, у которого 167 медалей (77, 46, 44), вторая - Великобритания, 96 (34, 27, 35). Третий - РПК, 97 (32, 23, 42).
Всего Украина завоевала на Паралимпийских играх в Токио 84 медали - 20 золотых, 39 серебряных и 25 бронзовых. Такой результат позволяет паралимпийской сборной занимать пятую позицию в медальном зачете. По общему количеству медалей - четвертое.
- Напомним, 2 сентября украинские легкоатлеты Мария Помазан и Владислав Загребельный получили золотые медали Паралимпийских игр в Токио .
- Пловец Максим Крипак победил на дистанции 100 м на спине и принес сборной Украины 20-е золото Паралимпийских игр в Токио.
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