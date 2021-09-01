Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
По итогам восьми дней соревнований Паралимпийских игр в Токио сборная Украины занимает шестое место в медальном зачете
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лидирует в медальном зачете Паралимпиады Китай, у которого 147 медалей (68, 43, 36), второй - РОК - 89 (32, 20, 37), третья - Великобритания - 86 (30, 24, 32).
В целом Украина завоевала на Паралимпийских играх в Токио 75 медалей - 17 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовые. Такой результат позволяет паралимпийской сборной занимать шестую позицию в медальном зачете. По общему количеству медалей - четвертое.
- Напомним, 1 сентября Максим Крипак стал трехкратным чемпионом Паралимпийских игр в Токио.
- Украинская легкоатлетка Анастасия Москаленко установила новый мировой рекорд в толкании ядра и завоевала золото Паралимпийских игр в Токио.
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