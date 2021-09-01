Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Лидирует в медальном зачете Паралимпиады Китай, у которого 147 медалей (68, 43, 36), второй - РОК - 89 (32, 20, 37), третья - Великобритания - 86 (30, 24, 32).

В целом Украина завоевала на Паралимпийских играх в Токио 75 медалей - 17 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовые. Такой результат позволяет паралимпийской сборной занимать шестую позицию в медальном зачете. По общему количеству медалей - четвертое.



