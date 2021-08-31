Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Лидирует в медальном зачете Паралимпиады Китай, у которого 132 медали (62, 38, 32), вторая - Великобритания 80 (29, 23, 28), третий - РПК - 74 (25, 16, 33).

В целом сборная Украины на Паралимпийских играх в Токио получила 67 медалей - 15 золотых, 33 серебряные и 19 бронзовых. Такой результат позволяет паралимпийской сборной занимать пятую позицию в медальном зачете. По общему количеству медалей - четвертое.





Напомним, 31 августа украинский пловец Максим Крипак получил золото Паралимпийских игр в Токио с мировым рекордом на дистанции 100 м баттерфляем, Андрей Трусов выиграл на дистанции 50 м вольным стилем.

31 августа украинский легкоатлет Максим Коваль получил золотую награду Паралимпийских игр и установил новый мировой рекорд в толкании ядра.

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