Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
По итогам шести дней соревнований Паралимпийских игр в Токио сборная Украины занимает пятое место в медальном зачете
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины получила в Японии 54 награды - 12 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых. Такой результат позволяет паралимпийской сборной занимать пятую позицию в медальном зачете. По общему количеству медалей - четвертое.
Лидирует в медальном зачете Паралимпиады Китай, у которого 119 медалей (54, 35, 30), вторая - Великобритания 68 (26, 20, 22), третий - РОК - 61 (19, 11, 31).
- Напомним, 29 августа легкоатлетка Оксана Зубковская и гребец Полански принесли сборной Украины девятую и десятую золотые медали Паралимпийских игр в Токио.
- 30 августа украинка Марина Литовченко завоевала золотую медаль по настольному теннису на Паралимпиаде-2020.
- 30 августа украинец Андрей Трусов с мировым рекордом выиграл золото в плавании на 100 метров на спине на Паралимпийских играх-2020.
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