Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины получила в Японии 54 награды - 12 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых. Такой результат позволяет паралимпийской сборной занимать пятую позицию в медальном зачете. По общему количеству медалей - четвертое.

Лидирует в медальном зачете Паралимпиады Китай, у которого 119 медалей (54, 35, 30), вторая - Великобритания 68 (26, 20, 22), третий - РОК - 61 (19, 11, 31).



