Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
По итогам пяти соревновательных дней Паралимпийских игр в Токио сборная Украины занимает пятое место в медальном зачете
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины получила в Японии 43 награды - 10 золотых, 22 серебряных и 11 бронзовых.
Лидирует в общем зачете Паралимпиады Китай, у которого 104 медали (46, 29, 29), вторая - Великобритания 60 (23, 19, 18), третьи - США - 40 (15, 16, 9).
- Напомним, 29 августа легкоатлетка Оксана Зубковская и гребец Роман Полянский принесли сборной Украины девятую и десятую золотые медали Паралимпийских игр в Токио.
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