Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
По итогам четырех дней соревнований Паралимпийских игр в Токио сборная Украины занимает пятое место в общем медальном зачете
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В активе украинских паралимпийцев 34 награды - 8 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых. Лидирует в медальном зачете Китай, получивший 77 наград (30, 21, 26). Третья - сборная паралимпийского комитета России - 40 (13, 7, 20).
- Напомним, в субботу, 28 августа, сборная Украины получила пять золотых наград Паралимпийских игр в Токио.
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