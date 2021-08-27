Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На счету сборной Украины уже 22 медали и девятое место в таблице. Наши спортсмены завоевали 3 золотые, 13 серебряных и 6 бронзовых наград.



По общему количеству медалей Украина - четвертая.



Лидером таблицы является команда Китая. В них 20 золотых медалей, а общее количество - 45. Вторая позиция в Великобритании, третий - РОК.



