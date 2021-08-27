Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
По итогам третьего соревновательного дня Паралимпийских игр в Токио сборная Украины занимает девятое место в медальном зачете
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На счету сборной Украины уже 22 медали и девятое место в таблице. Наши спортсмены завоевали 3 золотые, 13 серебряных и 6 бронзовых наград.
По общему количеству медалей Украина - четвертая.
Лидером таблицы является команда Китая. В них 20 золотых медалей, а общее количество - 45. Вторая позиция в Великобритании, третий - РОК.
- 27 августа украинец Владислав Белый стал вторым на соревнованиях по метанию копья на Паралимпиаде в Токио.
- Украинский пловец Сергей Клипперт выиграл серебряную медаль Паралимпиады-2020.
- Украинка Марьяна Шевчук одержала победу в соревнованиях по пауэрлифтингу на Паралимпиаде-2020.
- После этого украинская пловчиха Анна Стеценко торжествовала в финале Паралимпиады-2020 .
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