Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
По итогам второго соревновательного дня Паралимпийских игр в Токио сборная Украины занимает девятое место в медальном зачете
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Всего в активе сборной Украины на Паралимпиаде-2020 уже 9 медалей - 1 золотая, 6 серебряных и 2 бронзовые награды. Наша команда занимает в медальном зачете девятое место.
Лидером таблицы является команда Китая. У них 8 золотых медалей, а общее количество - 23. Вторая позиция у Великобритании, третий - РОК.
- Напомним, 25 августа Елизавета Мерешко принесла Украине первую золотую медаль Паралимпийских игр-2020 в плавании на 50 м вольным стилем.
- После этого пловцы Алексей Вирченко и Максим Крипак и фехтовальщица Елена Федота выиграли серебряные медали Паралимпийских игр в Токио.
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