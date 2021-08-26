Паралимпиада-2020: как выглядит медальный зачет Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Всего в активе сборной Украины на Паралимпиаде-2020 уже 9 медалей - 1 золотая, 6 серебряных и 2 бронзовые награды. Наша команда занимает в медальном зачете девятое место.



Лидером таблицы является команда Китая. У них 8 золотых медалей, а общее количество - 23. Вторая позиция у Великобритании, третий - РОК.





Напомним, 25 августа Елизавета Мерешко принесла Украине первую золотую медаль Паралимпийских игр-2020 в плавании на 50 м вольным стилем.

После этого пловцы Алексей Вирченко и Максим Крипак и фехтовальщица Елена Федота выиграли серебряные медали Паралимпийских игр в Токио.

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