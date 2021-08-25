Паралимпиада-2020: как выглядит медальный зачет Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Всего в активе сборной Украины на Паралимпиаде-2020 уже 8 медалей - 1 золотая, 5 серебряных и 2 бронзовые награды. Наша команда занимает в медальном зачете пятую позицию.



Лидером таблицы является команда Австралии. У них 6 золотых медалей, а общее количество - 10. Вторая позиция у Китая, третья - у РОК.





Напомним, 25 августа Елизавета Мерешко принесла Украине первую золотую медаль Паралимпийских игр-2020 в плавании на 50 м вольным стилем.

После этого пловцы Алексей Вирченко и Максим Крипак и фехтовальщица Елена Федота выиграли серебряные медали Паралимпийских игр в Токио.