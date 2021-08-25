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Паралимпиада-2020: как выглядит медальный зачет Игр в Токио

25 августа, 2021 среда
16:49
Спорт Елена Федота

По итогам первого соревновательного дня Паралимпийских игр в Токио сборная Украины занимает пятое место в медальном зачете

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Всего в активе сборной Украины на Паралимпиаде-2020 уже 8 медалей - 1 золотая, 5 серебряных и 2 бронзовые награды. Наша команда занимает в медальном зачете пятую позицию.

Лидером таблицы является команда Австралии. У них 6 золотых медалей, а общее количество - 10. Вторая позиция у Китая, третья - у РОК.

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Токио-2020
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