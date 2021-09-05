Паралимпиада-2020: Как выглядит итоговый медальный зачет Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинские паралимпийцы завоевали в Токио 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых наград. Это позволило нашей сборной занять шестое место в общем медальном зачете.

Первым финишировал Китай, у которого 207 наград (96, 60, 51), второй стала Великобритания - 124 (41, 38, 45), третьи - США - 104 (37, 36, 31).



