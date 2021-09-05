Паралимпиада-2020: Как выглядит итоговый медальный зачет Игр в Токио
Сборная Украины получила на Паралимпийских играх 98 наград и заняла шестое место в медальном зачете
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинские паралимпийцы завоевали в Токио 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых наград. Это позволило нашей сборной занять шестое место в общем медальном зачете.
Первым финишировал Китай, у которого 207 наград (96, 60, 51), второй стала Великобритания - 124 (41, 38, 45), третьи - США - 104 (37, 36, 31).
- Напомним, украинский пловец Максим Крипак получил на Паралимпиаде-2020 пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали и стал самым титулованным атлетом Игр в Токио.
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